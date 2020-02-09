Aşk rotaları

Sevgililer Günü için geri sayım başladı. Her 14 Şubat yaklaştığında, “Böyle bir güne ne gerek var?” diyenler de dahil, pek çok kişi sevdiği için güzel bir hediye arayışına giriyor. Çiçek, mücevher, akşam yemeği... Hediye listesi uzayıp gidiyor ancak son yıllarda çiftlerin gözde bir seçeneği daha var: Seyahat. Aslında iş ve şehir hayatından sıyrılmak için Sevgililer Günü bahane. Üstelik bu yıl cuma gününe geldiği için bir günlük izinle üç günlük güzel bir tatil yapmak mümkün. Yurt dışı ve yurt içinden aşkın imza attığı şehirler arasından öne çıkanlar şöyle:

Karla gelen romantizm

Lapa lapa yağan kar, beyaza bürünmüş ağaçlar, sıcacık bir kahve… Romantizm arayanlar için daha fazlasına gerek yok. 14 Şubat’ın kışa gelmesi nedeniyle kayak merkezleri, çiftlerin en çok tercih ettiği adresler arasında yer alıyor. Türkiye’de her bütçeye uygun bir kayak merkezi var. Bursa Uludağ, Bolu Kartalkaya, Kocaeli Kartepe en çok tercih edilenler arasında. Erzurum’da Palandöken, Kars’ta Sarıkamış, Kayseri’de Erciyes, Çankırı - Kastamonu sınırındaki Ilgaz, Isparta’da Davraz son yıllarda popülaritesini artıran merkezlerden. Yurt dışında ise Avusturya, Fransa, İsviçre’deki kayak merkezleri en çok ilgi görenler. Bulgaristan’daki Bansko, Pamporovo ise yakın ve ucuz olmasıyla öne çıkıyor.

Trenle yolculuk keyfi

Doğu Ekspresi ile Kars ve Van Gölü Ekspresi turları son yılların trend seyahatlerinden. Kars’ta, Çıldır Gölü’nde kızaklı at turu, Rus ve Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinin görülebildiği Ani Harabeleri, Kars Kalesi, Peynir Müzesi, gidilmesi gereken yerler arasında bulunuyor. Doğal güzellikleri, tarihi ve kahvaltısıyla ünlü Van’da ise Muradiye Şelalesi, Van Kalesi, Van Etnoğrafya ve Arkeoloji Müzesi, Akdamar Kilisesi, ziyaretçilerine güzel bir seyahat sunuyor. Katılımcılar ayrıca seyahat boyunca pek çok şehirden geçerek, muhteşem manzaralara da tanıklık ediyorlar.

Dinlenmek için fırsat

14 Şubat’ı dinlenerek geçirmek isteyenler ise tercihini Ege ve Akdeniz sahillerinin yanı sıra Kıbrıs’taki otellerden yana kullanıyor. Oteller de SPA, hamam vs. gibi hizmetlerle dinlenmek isteyen çiftlere, hazırladıkları konserler ve özel programlarla da eğlenmek isteyen çiftlere hitap ediyor.

Yakın kaçamak adresler

14 Şubat’ta uzun bir seyahate çıkmadan keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyenlerin tercihi ise yakın yerler. İstanbulluların sığınağı Ağva, Adalar, Bolu, Sapanca. Egelilerin gidilecek yerler listesinde Şirince, Alaçatı, Urla, Pamukkale gibi tatil yöreleri yer alıyor. İç Anadolular ise trenle kolayca ulaşılan Eskişehir, Bolu, Nevşehir’e ilgi gösteriyor. Doğu, Güneydoğu, Karadeniz bölgelerinde günü birlik turlar, kayak merkezleri öne çıkıyor.

Yurt dışında seçenek çok

Vize sorunu olmayanlar için Avrupa, sevgililerin en çok tercih ettiği şehirlere ev sahipliği yapıyor. Paris, hiç kuşkusuz liste başı. Akşam ışıkları altında Eyfel’i sevgiliye sarılarak izlemek, Champs-Elysees’de yürümek, ressamlar tepesi Montmartre’a çıkmak, Aşıklar Köprüsü Pont des Arts’e asacağınız bir kilitle sevginizi ölümsüzleştirmek Fransa tatilini sevgililer için unutulmaz kılıyor. Louvre Müzesi, Notre Dame Katedrali, Disneyland da bu seyahatin olmazsa olmazları arasında.

Aşk denilince akla gelen bir diğer şehir ise Roma. Antik dönemden Rönesans’a uzanan farklı stillerdeki binalarıyla dikkat çeken şehirde tarih, sanat, eğlence ve lezzet bir arada. Antik tiyatro Colosseum, Aşk Çeşmesi, İspanyol Merdivenleri, hikâyesiyle şaşırtan Pompei, Roma turuna gidenleri bekliyor. Yine müziğin ve sanatın şehri Viyana; kanallarıyla ünlü Venedik; masal şehri Prag, tarihi binalarla bezeli Floransa; İspanya’da Barselona, Madrid ve Sevilla rağbet gören adreslerden birkaçı. Yunanistan, Bulgaristan, Saraybosna ve Karadağ da hafta sonu kaçamağı yapmak isteyen çiftlerin ilgi odağında.

Bavul topla boşalt derdi olmadan kısa sürede birçok yerin görülebildiği gemi turları hem romantik hem de konforlu. Üstelik seçenek de çok. Örneğin Hindistan, Maldivler, Sri Lanka’yı içine alan ya da Dubai ve Arap Emirlikleri’ni kapsayan bir turda kışın denize girmenin keyfini çıkarabilirsiniz. Yine Karayipler turuyla unutulmaz deneyimler elde edebilirsiniz.

Ayağınız yerden kesilecek

Sevgililer Günü için Türkiye’den en romantik adres, Kapadokya. Dünyada benzeri olmayan peribacalarıyla özel bir coğrafyaya sahip bölge, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alıyor. Pers dilinde “Güzel Atlar Ülkesi” anlamına gelen Kapadokya’da peribacalarının ve vadilerin güzelliklerini balon turuyla gökyüzünden izleyebilir, benzersiz bir gün doğumuna tanıklık edebilirsiniz. Taş mağaralardan dönüştürülen otelleriyle de şaşırtan Kapadokya, romantizm garantili bir tatil vadediyor.