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02.06.2020 - 09:39 | | İHA

Asker adaylarının corona testi kuyruğu

 Adana'da askere gidecek olan gençlerin yeni tip corona virüs testi yaptırılması istenince hastane önünde uzun kuyruklar oluştu.

Asker adaylarının corona testi kuyruğu

Yeni tip corona virüs hayatın her alanına değiştirmeye devam ediyor. Bu nedenle askere gidecek olan gençler askerlik şubesine gidip sülüslerini aldıklarında Seyhan Devlet Hastanesine gidip corana virüs testi yaptırmaları istendi.

Bu nedenle askere gidecek gençler hastane önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bir an önce test yaptırmak isteyen askerler zaman zaman sosyal mesafeyi de unutunca polis devreye girerek sosyal mesafe ayarı yaptı.

Hastanenin acil servisi önünde gençlerden örnek alınırken, gençlerin oluşturduğu kuyruk hastanenin öbür ucuna kadar ulaştı. Uzun süre sırada bekleyen askerler yeni tip corana virüsten dolayı test yaptırmadan askere alınmadıklarını belirterek, "Burada test yaptırmaya geldik. Artık test olmadan askere gidemiyoruz. Testin negatif olduğunu gösteren evrakı alıp askerlik şubesine verip ancak öyle askere gideceğiz. Eğer test pozitif çıkarsa askere almıyorlar. Uzun süredir burada test için kuyrukta bekliyoruz" dedi.

Zararlı kelebek tehlikesi gerid döndüDOĞU Karadeniz'de, 2007 yılında görülmeye başlanan, son birkaç yıldır çoğalan ve özellikle yaz ayı ile birlikte yeniden ortaya çıkan 'Ricania simulans' adlı kelebek türü zararlı böcek, tarım alanları başta olmak üzere suyunu emdiği diğer bitkiler ve yeşil örtünün kurumasına neden oluyor. Uzmanlar, bu yılda yumurtalarından çıkmaya hazırlanan zararlı böcek türü için geçen yıldan kalan atık dal ve kalıntıların imha edilmesi uyarısında bulunuyor.
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