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27.03.2020 - 23:59 |

Askerlik celp ve terhisleri durduruldu mu? Askerler nerede karantina altÄ±na alÄ±nacak?

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan 27 Mart saat 22.00'de vatandaÅŸlara seslendi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yeni corona virÃ¼sÃ¼ tedbirlerini aÃ§Ä±kladÄ± . CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± ardÄ±ndan Askerlik celp ve terhisleri durduruldu mu? sorusu gÃ¼ndem oldu.

Askerlik celp ve terhisleri durduruldu mu? Askerler nerede karantina altÄ±na alÄ±nacak?

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Corona virÃ¼sÃ¼ nedeniyle Ã¶lÃ¼m ve vaka sayÄ±sÄ± artarken CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yeni corona virÃ¼sÃ¼ tedbirlerini aÃ§Ä±kladÄ±. TÃ¼m TÃ¼rkiye ekrana klitlenirken CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan askerlik ile ilgili Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Bu aÃ§Ä±klama sonrasÄ± Askerlik celp ve terhisleri durduruldu mu? sorusu sorulmaya baÅŸlandÄ±.

CUMHURBAÅžKANI'NDAN TERHÄ°S AÃ‡IKLAMASI

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yeni corona virÃ¼sÃ¼ tedbirlerini aÃ§Ä±klarken "Askerlerimiz 14 gÃ¼n karantina kuralÄ±na uygun ÅŸekilde kontrollÃ¼ olarak celp ve terhis uygulamasÄ±na tabi tutulacaktÄ±r." dedi.Â

Askerlik celp ve terhisleri durduruldu mu Askerler nerede karantina altÄ±na alÄ±nacak

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