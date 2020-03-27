Askerlik celp ve terhisleri durduruldu mu? Askerler nerede karantina altÄ±na alÄ±nacak?

Â

Corona virÃ¼sÃ¼ nedeniyle Ã¶lÃ¼m ve vaka sayÄ±sÄ± artarken CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yeni corona virÃ¼sÃ¼ tedbirlerini aÃ§Ä±kladÄ±. TÃ¼m TÃ¼rkiye ekrana klitlenirken CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan askerlik ile ilgili Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Bu aÃ§Ä±klama sonrasÄ± Askerlik celp ve terhisleri durduruldu mu? sorusu sorulmaya baÅŸlandÄ±.

CUMHURBAÅžKANI'NDAN TERHÄ°S AÃ‡IKLAMASI

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yeni corona virÃ¼sÃ¼ tedbirlerini aÃ§Ä±klarken "Askerlerimiz 14 gÃ¼n karantina kuralÄ±na uygun ÅŸekilde kontrollÃ¼ olarak celp ve terhis uygulamasÄ±na tabi tutulacaktÄ±r." dedi.Â

Â