Survivor Aşkım Burçe Tunay Kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Aşkım Burçe Tunay Kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor? sorusu bu akşamki Survivor birleşme partisi nedeniyle yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam bir de şarkı performansı sergileyecek olan Aşkım Burçe Tunay'ın biyografisi merak ediliyor.

AŞKIM BURÇE TUNAY'IN BİYOGRAFİSİ

2000 doğumlu Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.