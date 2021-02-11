Astronot yerine Türkçe isim önerileri neler? Türkiye astronota ne diyecek?

Astronot yerine Türkçe isim önerileri neler? sorusunun cevabı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin Türk yolcularına Türkçe bir isim bulalım tabi sadece dil bilimciler değil 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir" dedi.Bu açıklama sonrasında astoronot kelimesine Türkçe isim önerileri gündemde araştırılıyor. Astronot yerine Türkçe isim önerileri...

ASTRONOT YERİNE TÜRKÇE İSİM ÖNERİLERİ NELER?

Bahçeli, hem tarihi bir kimlik hem de Türkçe bir isim olmasına dikkat çekerek 'Cacabey' ismini önerdi. Bahçeli, Kırşehir'de bir medrese inşa ettiği ve gök bilimiyle ilgilendiği için Cacabey'i önerdiğini belirtti.

EVRENOT

Hande Atılgan'ın haberine göre; Sosyal medya aracılığıyla kamuoyunda da karşılığını bulan isim bulma çalışmalarında; tarihi isimler kadar içinde “Türk” geçen tamlamalar öne çıktı. Bunların dışında en çok ilgi çeken “Evrenot” önerisi ise YouTube’un dünya çapındaki içerik üreticilerinden biri olarak kabul edilen Barış Özcan’dan geldi. Özcan “Evrenot” tanımını; eski Türkçe’de “eviren” ve “ejdarha” anlamlarında kullanıldığını belirttiği “Evren” kelimesini ve Antik Yunanca olan, hiçbir varyasyonunda değiştirilmeyen “denizci” anlamındaki “-not” kelimelerini birleştiriyor diye savundu.

Sosyal medyada ön plana çıkan diğer isim önerileri ise şöyle: “Türkonot, Ata, Gökmen, Lagari, Türkyıldızı, Anka, Eren, Vecihi” Yurtdışında kullanılan astronotun “astro”su yıldız; kozmonotun “kozmo”su Türkçe’ye de aynen giren kozmoz; Çin’de kullanılan taykonotun “tayko”su ise uzay anlamına geliyor.