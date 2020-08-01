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01.08.2020 - 15:52 |

Aşure Günü ne zaman? Aşure Günü 2020 tarihi belli oldu

Aşure Günü için arayışa geçen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimini haberimizin içeriğinden inceleyebilir. 2020 Yılında Aşure Günü'ün ne zaman idrak edileceği netleşti. İşte Aşure Günü ne zaman sorusunun cevabını merak edenler için haberimizde 2020 Yılına ait dini günler takvimi...

Aşure Günü ne zaman? Aşure Günü 2020 tarihi belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da dini günler takvimini yayımladı. Dini günler arasında yer alan Aşşure Günü de merak konusu oldu. Kurban Bayramı'nda araştırılmaya başlayan Aşure Günü tarihini haberimize ekledik. İşte Diyanet tarafından paylaşılan Aşure Günü tarihi ve 2020 yılında idrak edilecek diğer dini günler...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü 29 Ağustos 2020 tarihinde idrak edilecek.

Aşure Günü ne zaman Aşure Günü 2020 tarihi belli oldu

 

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