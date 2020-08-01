Aşure Günü ne zaman? Aşure Günü 2020 tarihi belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da dini günler takvimini yayımladı. Dini günler arasında yer alan Aşşure Günü de merak konusu oldu. Kurban Bayramı'nda araştırılmaya başlayan Aşure Günü tarihini haberimize ekledik. İşte Diyanet tarafından paylaşılan Aşure Günü tarihi ve 2020 yılında idrak edilecek diğer dini günler...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü 29 Ağustos 2020 tarihinde idrak edilecek.