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30.06.2020 - 14:08 |

ATA AÖF bütünleme sÄ±navlarÄ± ne zaman?

ATA AÃ–F final sÄ±navlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adaylar bÃ¼tÃ¼nleme sÄ±navlarÄ± hangi tarihte gerÃ§ekleÅŸtirilecek sorusuna yanÄ±t aramaya baÅŸladÄ±. Peki ATA AÃ–F bÃ¼tÃ¼nleme sÄ±navlarÄ± hangi tarihler arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek? Ä°ÅŸte AtatÃ¼rk Ãœniversitesi Akademik Takvimi...

ATA AÖF bütünleme sÄ±navlarÄ± ne zaman?

ATA AÃ–F final sÄ±navlarÄ±nÄ±n online ortamda gerÃ§ekleÅŸtirilmesinin ardÄ±ndan adaylar bÃ¼tÃ¼nleme sÄ±navlarÄ± hangi tarihler arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek sorusuna yanÄ±t aramaya baÅŸladÄ±. Peki ATA AÃ–F bÃ¼tÃ¼nleme sÄ±navlarÄ± hangi tarihler arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Ä°ÅŸte AtaÃ¼rk Ãœniversitesi akademik takvimine gÃ¶re sÄ±navlarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi tarihler...

ATA AÃ–F BÃœTÃœNLEME SINAV TARÄ°HLERÄ°

ATA AÃ–F bÃ¼tÃ¼nleme sÄ±navlarÄ± 6-19 Temmuz tarihleri arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek

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ATA AÃ–F bÃ¼tÃ¼nleme sÄ±navlarÄ± ne zaman

KurbalÄ±k koçla kafa tokuÅŸturdu, elmacÄ±k kemiÄŸi kÄ±rÄ±ldÄ±Düzceâ€™nin YÄ±ÄŸÄ±lca ilçesinde, Kurban BayramÄ± için beslediÄŸi koçla kafa tokuÅŸturan ErdoÄŸan KuÅŸçu hastanelik oldu. ElmacÄ±k kemiÄŸi kÄ±rÄ±lan ErdoÄŸan KuÅŸçu tedaviye alÄ±ndÄ±.
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