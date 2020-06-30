ATA AÃ–F bÃ¼tÃ¼nleme sÄ±navlarÄ± ne zaman

30.06.2020 - 14:08 |
ATA AÖF bütünleme sÄ±navlarÄ± ne zaman?
ATA AÃ–F final sÄ±navlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adaylar bÃ¼tÃ¼nleme sÄ±navlarÄ± hangi tarihte gerÃ§ekleÅŸtirilecek sorusuna yanÄ±t aramaya baÅŸladÄ±. Peki ATA AÃ–F bÃ¼tÃ¼nleme sÄ±navlarÄ± hangi tarihler arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek? Ä°ÅŸte AtatÃ¼rk Ãœniversitesi Akademik Takvimi...
ATA AÃ–F final sÄ±navlarÄ±nÄ±n online ortamda gerÃ§ekleÅŸtirilmesinin ardÄ±ndan adaylar bÃ¼tÃ¼nleme sÄ±navlarÄ± hangi tarihler arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek sorusuna yanÄ±t aramaya baÅŸladÄ±. Peki ATA AÃ–F bÃ¼tÃ¼nleme sÄ±navlarÄ± hangi tarihler arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Ä°ÅŸte AtaÃ¼rk Ãœniversitesi akademik takvimine gÃ¶re sÄ±navlarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi tarihler...
ATA AÃ–F BÃœTÃœNLEME SINAV TARÄ°HLERÄ°
ATA AÃ–F bÃ¼tÃ¼nleme sÄ±navlarÄ± 6-19 Temmuz tarihleri arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek
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