ATA AÖF ders geçme notu kaç? ATA AÖF online final sınavı sonuçları açıklandı mı? Nereden sorgulanır?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi final sınavları online ortamda 4-15 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti. Öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ders geçme notu kaç?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF online final sınavı sonuçları henüz erişime açılmadı. 4-15 Ocak tarihlerinde online olarak gerçekleşen sınavın sonuçları elektronik ortamda açıklanacak. Sınav sonuçları ile ilgili henüz açıklama yapılmazken sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Vize sınavlarında sonuçlar 10 gün içerisinde erişime açılmıştır.

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ATA AÖF DERS DEÇME NOTU KAÇ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35’e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.

Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30’dan 35’e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.