ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF final sınav sonuçları

ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu adaylar tarafından merak içerisinde araştırılmaya devma ediyor. Atatürk Üniversitesi tarafından online ortamda 15-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen ATA AÖF final sınavlarının ardından sınav soru ve cevapları 26 Haziran tarihinde adayların erişimine açıldı. Peki ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF final sınav sonuçlarının bir hafta içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor

ATA AÖF sonuçları açıklandığı andan itibaren adaylar sınav sonuçlarını https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecek