MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF final sınav sonuçları
ABONE OL
29.06.2020 - 12:23 |

ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF final sınav sonuçları

ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 15-24 Haziran tarihleri arasında online ortamda gerçekleştirilen ATA AÖF final sınavlarının ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF final sınav sonuçları

ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu adaylar tarafından merak içerisinde araştırılmaya devma ediyor. Atatürk Üniversitesi tarafından online ortamda 15-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen ATA AÖF final sınavlarının ardından sınav soru ve cevapları 26 Haziran tarihinde adayların erişimine açıldı. Peki ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF final sınav sonuçlarının bir hafta içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor

ATA AÖF sonuçları açıklandığı andan itibaren adaylar sınav sonuçlarını https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecek

 

'Esrarengiz fareler" doğaya dost çıktıİstilacı hayvan türleri arasında yer alan ve halk arasında "esrarengiz fare" olarak bilinen su maymunları, yerleştikleri Iğdır'da doğaya zarar vermeden yaşıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF final sınav sonuçları

ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF final sınav sonuçları

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Kayseri'de 2 binaya koronavirüs karantinası

Kayseri'de 2 binaya koronavirüs karantinası

Sıradaki Haber