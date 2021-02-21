ATA AÖF sonuçları için heyecanlı bir bekleyiş söz konusu... Öğrenciler özellikle de mezun olmaya yakın adaylar sonuçların bir an evvel ilan edilmesini sitiyor. Son günlerde dillerden düşemeyen soruların başında ise "ATA AÖF sonuçları açıklandı mı, hangi gün açıklanacak?" geliyor.

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sonuç tarihi ile ilgili Erzurum Üniversitesi'nden yapılan bir açıklama yok. Bir önceki sınavlar 15 Ocak'ta bitmiş 23 Ocak'ta sonuçlar ilan edilmişti. Bu süreç doğrultusunda son sınavın sonuçlarının 20 Şubat'ta açıklanması bekleniyor.

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS KAYITLARI

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders kaydı yenileme işlemleri 1 Mart tarihine kadar yapılacaktır.

Fakültemize yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerimiz materyal ücretlerini ödedikten sonra ders kayıtları Fakültemiz tarafından yapılacaktır.

Ara sınıf öğrencilerimiz ise (2., 3. ve 4. sınıf ) kayıt yenileme için belirlenen tarihlerde materyal ücretini yatırarak Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ders kayıtlarını kendileri yapacaklardır.

Materyal ücretleri

Halkbank,Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ve ATM'leri

Internet Bankacılığı

Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) online olarak ödenebilir.

Ara sınıf öğrencilerimizin (2., 3. ve 4. sınıf ) dikkatine!

Başarısız olduğunuz ders veya dersleriniz varsa (FF olan) bu dersleriniz sisteme otomatik olarak aktarılacak ve mavi renkte olacaktır.

Maksimum 10 ders, 30 kredi alabilirsiniz.

Sizin seçtiğiniz dersler turkuaz renkte olacaktır. Fakültemiz tarafından onaylandıktan sonra mavi renge dönüşecek ve ders kayıt işleminiz tamamlanacaktır.

Ders kayıt işlemleri resimli anlatım için tıklayınız

* 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı dersleri 15 Şubat tarihinde başlayacaktır.

* Ders kayıtları tamamlanan öğrenciler bahar yarıyılı ders materyallerine 15 Şubat tarihinden itibaren Öğrenim Yönetim Sisteminden (LMS) ulaşacaklardır.