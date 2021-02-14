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14.02.2021 - 16:02 |

ATA AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte beklenen tarih...

12 Şubat günü online ATA AÖF sınavı sona erdi. Sınavlar biter bitmez sonuç tarihleri aratılmaya başlandı. Bir önceki süreci merak edenler "ATA AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunu yoğun şekilde yöneltiyorlar.

ATA AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte beklenen tarih...

ATA AÖF sınavı bitti. Sınavların sona ermesiyle birlikte sonuç tarihleri araştırılmaya başlandı. Sonuçlara bir an evvel ulaşmak isteyenler "ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye sormaya başladı.

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sonuç tarihi ile ilgili Erzurum Üniversitesi'nden yapılan bir açıklama yok. Bir önceki sınavlar 15 Ocak'ta bitmiş 23 Ocak'ta sonuçlar ilan edilmişti. Bu süreç doğrultusunda son sınavın sonuçlarının 20 Şubat'ta açıklanması bekleniyor.

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