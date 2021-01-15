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15.01.2021 - 19:48 |

ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Hangi tarihte açıklanıyor?

ATA AÖF final sınavı bugün sona eriyor. Sınavların bitişiyle birlikte sonuç tarihleri de araştırılmaya başlanacak. Sınavlarını bitirenler şimdiden "ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Hangi tarihte açıklanıyor?" sorularına cevap aramaya başladılar. İşte detaylar...

ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Hangi tarihte açıklanıyor?

ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Bugün sınavların bitişiyle birlikte bu soru gündem olmuş durumda... Binlerce açıköğretim üniversite öğrencisi araştırmaları sıklaştırdı. İşte detaylar...

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA ÖAF sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair Erzurum Atatürk Üniveristesi'den bir duyuru yapılmış değil. Bir önceki sınav 11 Aralık'ta son bulmuş sonuçlar 22 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu süre göz önünde bulundurulduğunda final sınavının sonuçlarının 26 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.

 

Kocaeli'nde kaybolan doktorun son görüntüleri ortaya çıktıKocaeli’de 2 gündür kendisinden haber alınamayan doktorun, evinden çıktıktan sonra marketten alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bölgede yapılan arama çalışmaları ise sonlandırıldı.
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