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25.11.2020 - 13:52 | | DHA

Ataşehir'de sahte para basılan matbaaya operasyon!

İstanbul Ataşehir'de sahte para basılan matbaaya operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda kesim işlemleri yapılmamış sahte para ve para basma malzemeleri ele geçirildi. Operasyon anları ve şüphelilerin gözaltına alınması kameraya yansıdı.

Ataşehir'de sahte para basılan matbaaya operasyon!

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para basımı yapılan bir matbaayı tespit etti. Ekipler fiziki ve teknik takibin ardından sahte para basılan matbaaya operasyon düzenledi.

Aramalarda yüklü miktarda henüz kesimi yapılmamış sahte para, para basımında kullanılan, boya, kalıp, kağıt ve matbaa makineleri ele geçirildi. Ekipler yaptıkları çalışmada sahte çek, pasaport, kimlik ve diplomada ele geçirdi.

Polis matbaada sahte para basan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Polisin soruşturması devam ediyor.

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