Ataşehir'de semt pazarında maske ve sigara denetimi

Koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara yasağı başladı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir semt pazarında maske ve sigara denetimi yaptı. Ekipler pazarda yaptığı denetimde maske, sosyal mesafe ve belirli alanlarda getirilen sigara içme yasağı ile ilgili uyarılarda bulundu..Vatandaşların büyük bir çoğunluğu kurallara uyarken, kimilerinin yasak alanlarda sigara içtiği ve maske takmadığı görüldü. Ekipler, kurallara uymayan vatandaşları tek tek durdurarak cezai işlem uyguladı.