MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ataşehir'de semt pazarında maske ve sigara denetimi
ABONE OL
13.11.2020 - 09:21 | | DHA

Ataşehir'de semt pazarında maske ve sigara denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen genelge ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı. Ataşehir’de bir semt pazarında maske ve sigara denetimi yapan ekipler, hem uyarılarda bulundu hem de sigara içenlere ceza kesti.

Ataşehir'de semt pazarında maske ve sigara denetimi

Koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara yasağı başladı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir semt pazarında maske ve sigara denetimi yaptı. Ekipler pazarda yaptığı denetimde maske, sosyal mesafe ve belirli alanlarda getirilen sigara içme yasağı ile ilgili uyarılarda bulundu..Vatandaşların büyük bir çoğunluğu kurallara uyarken, kimilerinin yasak alanlarda sigara içtiği ve maske takmadığı görüldü. Ekipler, kurallara uymayan vatandaşları tek tek durdurarak cezai işlem uyguladı.

 

DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu ile irtibatı olduğu öne sürülen 5 kişi İzmir'de yakalandıTutuklanan terör örgütü DEAŞ’ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden ile irtibatlı olduğu tespit edilen ve İzmir’de faaliyet gösteren 5 kişi, operasyonla gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mübarek cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Diyanet adım adım cuma namazı kılınışı...

Mübarek cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Diyanet adım adım cuma namazı kılınışı...

81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

Minik kız dehşeti yaşadı! Pazar yolunda otomobil çarptı

Minik kız dehşeti yaşadı! Pazar yolunda otomobil çarptı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet