Atatürk'ün en Güzel ve Özlü Sözleri - Atatürk, 30 Ağustos ve Türk bayrağı resimleri

Tarihimizin kıvanç dolu dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruz'un 98'nci yıldönümü... Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı... Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde bugünkü topraklarımızda rahat yaşarken vatandaşlar da bir kez daha Atatürk'ün en Güzel ve Özlü Sözleri ile Atatürk, 30 Ağustos ve Türk bayrağı resimlerini paylaşmak istiyor.

ATAÜRK'ÜN ÖZLÜ SÖZLERİ

İnsaf ve merhamet dilenmekle millet işleri görülemez; millet ve devletin şeref ve bağımsızlığı elde edilemez, insaf ve merhamet dilenmek gibi bir kural yoktur. Türk milleti ve Türkiye'nin çocukları, bunu bir an akıldan çıkarmamalıdır.

* Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır.

* Dünyada ve dünya milletleri arasında sükun, huzur ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın, huzurdan mahrumdur.

* Türkiye'nin güvenini amaç edinen, hiçbir başka ulusun aleyhinde olmayan bir barış yolu, her zaman bizim ilkemiz olacaktır.

* Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve istiklal timsali olmuş bir milletiz.

* Tam bağımsızlık denildiği zaman, doğal, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır.

* Bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz.

* Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlerin avıdır.

* Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır.

* Ben yaşayabilmek için, kesin olarak bağımsız bir ulusun evladı kalmalıyım. Bu yüzden ulusal bağımsızlık bence bir hayat sorunudur.

* Ya istiklal, ya ölüm.

* Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur.

* Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur.

* Büyük ve tarihi olayları ancak büyük milletler yaşayabilir.

* Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır.

* Felaketler insanları, zeki milletleri daima azimli ve yeni hamlelere sev keder.

* Bir millete hizmet eden onun efendisi olur.

* Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

* Türk milleti kendisi için, kendi geleceği ve kurtuluşu için çalışan kimseleri ve kurullan zorluk karşısında bırakmayacak kadar yüksek vatanseverlik ve yüksek onur duygusuyla doludur.

* Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin sınırı yoktur. İşte parola budur.

* Bu millet, tarihini iftiharla doldurmuş bir millettir. Türk milletinin geleceği, bugünkü evlatlarının doğru görüşü, yorulmak bilmez çalışkanlığı ile büyük ve parlak olacaktır.

* Milletimizin saf karakteri yetenekle doludur. Ancak bu doğuştan gelen yeteneği geliştirebilecek metodlarla donanmış vatandaşlar lazımdır.

* Kurtulmak ve yaşamak için çalışan, çalışmak zorunda olan bir halkız. Bundan dolayı her birimizin hakkı vardır, yetkisi vardır. Fakat çalışmak sayesinde bir hakkı kazanırız. Yoksa arka üstü yatmak ve ömrünü çalışmadan geçirmek isteyen insanların bizim toplumumuzda yeri yoktur, hakkı yoktur.