Olay, geÃ§en hafta DÃ¶rtÃ§elik Ã‡ocuk HastalÄ±klarÄ± Hastanesiâ€™nde meydana geldi. AteÅŸlenen down sendromlu bebek, anne ve babasÄ± tarafÄ±ndan hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. SarÄ± alanda yapÄ±lan muayenenin ardÄ±ndan doktorlar, bebeÄŸin rÃ¶ntgen filminin Ã§ekilmesini istedi. BebeÄŸi rÃ¶ntgen bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rmek isteyen Ã§ifti uyaran gÃ¼venlik gÃ¶revlisi, koronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda yalnÄ±zca bir kiÅŸinin bebeÄŸe refakat edebileceÄŸini sÃ¶yledi. Ancak Ã§ift, uyarÄ±larÄ± dinlemeyerek, rÃ¶ntgen bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne girdi. RÃ¶ntgen odasÄ±na da birlikte girmek isteyen Ã§ifti, bu kez rÃ¶ntgen teknisyeni uyardÄ±. UyarÄ±lara sinirlenen baba, rÃ¶ntgen teknisyenine tekme attÄ±. SaldÄ±rgan baba, beyaz kod verilmesinin ardÄ±ndan olay yerine gelen polis ve jandarmaya da direndi. O anlar ise gÃ¼venlik kamerasÄ± tarafÄ±ndan kaydedildi. Baba, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼len adÄ± aÃ§Ä±klanmayan baba, ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

'SAÄžLIK Ã‡ALIÅžANLARIMIZA YAPILAN ÅžÄ°DDETÄ° KINIYORUM'

Konuyla ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapan Bursa Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Uzm.Dr. Halim Ã–mer KaÅŸÄ±kcÄ±, "Covid-19 pandemisinden bu yana gecesini gÃ¼ndÃ¼ze katan saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ±n her zaman yanÄ±nda olduk. SaÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±za yapÄ±lan her tÃ¼rlÃ¼ ÅŸiddeti, kimden ve nasÄ±l geldiÄŸini ayÄ±rt etmeksizin kÄ±nÄ±yoruz. Bu Ã§irkin saldÄ±rÄ±yla ilgili olarak 'beyaz kod' verildi ve suÃ§ duyurusunda bulunuldu. HukukÃ§ularÄ±mÄ±z olayÄ± yakÄ±ndan takip ediyor. Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ olarak bu olayÄ±n sonuna kadar takipÃ§isi olacaÄŸÄ±z. YaÅŸanan bu kÃ¶tÃ¼ olaydan dolayÄ± saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±za ve orada bulunan diÄŸer kamu personelimize tekrardan geÃ§miÅŸ olsun diliyorum" dedi.

Hastalanan bebek hakkÄ±nda da bilgi veren KaÅŸÄ±kcÄ±, "TÃ¼m bu olumsuzluklara karÅŸÄ± acil servise gelen bebeÄŸimizin tedavisi iÃ§in gerekli tÃ¼m iÅŸlemler yapÄ±lmÄ±ÅŸ olup, hastanemizden taburcu edilmiÅŸtir" ifadelerini kullandÄ±.

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