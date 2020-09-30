Atmaca testleri başarıyla geçti

Türkiye’nin ilk deniz seyir füzesi Atmaca, seri üretim öncesi en zorlu testlerden birinden tam not aldı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, savunma sanayisindeki gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. “Yeni bir müjdemiz var” diyerek Atmaca füzesine ilişkin yeni gelişmeleri paylaşan Demir, “Dün (önceki gün) Atmaca’nın son yakın testlerinden biri daha yapıldı. Testi çok başarılı geçti. Bu, Atmaca’nın sondan bir önceki testi, bir testi daha kaldı. Sona geldik demektir. Seri üretim faaliyetlerine bir yandan başlamalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Demir, “Atmaca son günlerdeki Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz konuları gündeme geldiğinde denizdeki gücümüze güç katacak. Atmaca’nın yanı sıra oradan türetilmiş kara-kara seyir füzeleri, havadan karaya seyir füzeleri var, bunun başka versiyonları çalışılıyor. Sadece deniz üstü değil, denizaltı torpido sistemlerine de ROKETSAN bünyesinde çalışıldığını belirtmek isterim” dedi.

Demir, “Önümüzdeki yıl yerli seyir füzesi motorlarının sistemler üzerinde kullanıldığını göreceğiz” diye yanıtladı.

Radarlara yakalanmıyor

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de Atmaca’yla ilgili son teste ilişkin şunları söyledi: “Tamamen GPS bağımsız, sadece kendi ataletsel navigasyon ünitesiyle hedefini çok ciddi bir mesafeden net olarak bulabildi ve vurabildi. Elektronik karıştırmanın olduğu durumlarda da Atmaca en zorlu senaryolara bu şekilde hazırlanıyor. Atmaca denize çok yakın mesafeden gittiği için radarlara yakalanmıyor.”