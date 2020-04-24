Aura Ne Demek? Tıpta Aura Ne Anlama Gelir?

Aura kelimesi eski Yunanca'da nefes sözcüğünden alıntı bir kelimedir. Köken itibari ile Yunanca bir kelimedir. Tıpta aura kelimesi kullanılmaktadır. Vücudumuzdan çıkan enerjilere aura denmektedir.

Aura Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Aura kelimesi köken itibari ile anlamı aşağıda belirtilmiştir.

- Esinti, nefes

- Eski Yunanca dilinde hava sözcüğü ile eş anlamlıdır.

- İngilizce sözlüklerde; bir nesneyi veya bir kişiyi çevreleyen ve gözle görülemeyen enerjiye veya atmosfer şeklinde açıklanmıştır.

Tıpta Aura Ne Anlama Gelir?

- Tıpta aura kişilerin hastalık nöbetinin geleceğe dair hissettikleri öncü belirti anlamına gelir. Ayrıca özellikle sara hastalıklarında yaşanacak nöbetlerin yakın olduğunu gösteren belirtiler anlamına da gelmektedir. Bu belirtiler ve işaretler, gerçek dışı işaretler, kötü koku duyma, tükürükte artış olması, kollarda ve yüzlerde belirli yaşanan kasılmalar yaşanan işaretlerdir.