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24.04.2020 - 18:59 |

Aura Ne Demek? Tıpta Aura Ne Anlama Gelir?

Aura kelimesi çok sık kullanılmasa da anlamı merak edilen kelimelerden birisidir. Aura kelimesi TDK sözlüklerinde anlamı bulunmamaktadır. Fakat aura kelimesinin kısaca kelime anlamı nedir sorusuna cevap verilebilir. Peki, aura ne demek? Anlamı nedir? Sizler için bu konuyu aşağıda derledik.

Aura Ne Demek? Tıpta Aura Ne Anlama Gelir?

Aura kelimesi eski Yunanca'da nefes sözcüğünden alıntı bir kelimedir. Köken itibari ile Yunanca bir kelimedir. Tıpta aura kelimesi kullanılmaktadır. Vücudumuzdan çıkan enerjilere aura denmektedir.

Aura Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Aura kelimesi köken itibari ile anlamı aşağıda belirtilmiştir.

 - Esinti, nefes

 - Eski Yunanca dilinde hava sözcüğü ile eş anlamlıdır. 

 - İngilizce sözlüklerde; bir nesneyi veya bir kişiyi çevreleyen ve gözle görülemeyen enerjiye veya atmosfer şeklinde açıklanmıştır. 

 Tıpta Aura Ne Anlama Gelir?

 - Tıpta aura kişilerin hastalık nöbetinin geleceğe dair hissettikleri öncü belirti anlamına gelir. Ayrıca özellikle sara hastalıklarında yaşanacak nöbetlerin yakın olduğunu gösteren belirtiler anlamına da gelmektedir. Bu belirtiler ve işaretler, gerçek dışı işaretler, kötü koku duyma, tükürükte artış olması, kollarda ve yüzlerde belirli yaşanan kasılmalar yaşanan işaretlerdir.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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