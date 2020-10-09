AvcÄ±lar'da korona kumarÄ±!

AvcÄ±lar KaymakamlÄ±ÄŸÄ±â€™na baÄŸlÄ±, aralarÄ±nda polislerin de bulunduÄŸu sivil ekipler,ÂkoronavirÃ¼s Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda denetimlerini dÃ¼n gece de sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ ekipler 26 iÅŸyerini denetledi. Â

3 BÄ°N 180'ER TL CEZA



KoronavirÃ¼s Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda bir sÃ¼re kapatÄ±lan ve 1 Haziranâ€™da tekrar aÃ§Ä±lan kafe, Ã§ay bahÃ§esi, kahvehanelerde Â her tÃ¼rlÃ¼ oyun oynanmasÄ± yasaklandÄ±. Yasak kapsamÄ±nda denetim yapan ekipler, 4 iÅŸyerinde iskambil veya okey oynandÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ederek iÅŸletmeciler hakkÄ±nda idari iÅŸlem baÅŸlattÄ±. Buralarda oyun oynayan Â 24 kiÅŸiye de Umum HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kanunuâ€™na muhalefet suÃ§undan 3 bin 180â€™er TL olmak Ã¼zere toplam 76 bin 320 TL idari para cezasÄ± kesildi. GÃ¶revliler ayrÄ±ca kafe, kahvehane gibi yerlerde klima Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmanÄ±n, gazete, dergi bulundurmanÄ±n yasak olduÄŸunu, masa Ã¶rtÃ¼leri iÃ§in de hijyen kurallarÄ±na uyulmasÄ±, Ã§ay ve benzeri Ã¼rÃ¼nleri servis edenlerin mutlaka maske takmasÄ±, bardaklarÄ±n en az 60 derecede sÄ±cakta yÄ±kanmasÄ± gerektiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

TELEVÄ°ZYON YERÄ°NE GÃœVENLÄ°K KAMERA GÃ–RÃœNTÃœLERÄ°



Cihangir Mahallesiâ€™ndeki iÃ§erisinde oyun oynanan ve iÅŸlem yapÄ±lan bir kafenin dÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda kepenklerinin kapalÄ± olduÄŸu, iÃ§eriden hiÃ§bir Ä±ÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼lmediÄŸi dikkat Ã§ekti. Ä°Ã§eride bulunan televizyon ekranÄ±nda ise dÄ±ÅŸarÄ±yÄ± iki aÃ§Ä±dan gÃ¶ren gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin baÄŸlÄ± olduÄŸu bÃ¶ylece olasÄ± bir denetime karÅŸÄ± Ã¶nlem alÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.



MÃ¼ÅŸterilerden biri gece denetim ekibini gÃ¶rÃ¼nce "YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n savunulacak bir tarafÄ± yok" derken, aynÄ± masada oturan arkadaÅŸÄ±, kahvehane sahibine destek olmak iÃ§inÂ Ã§ay iÃ§meye geldiklerini, vakit geÃ§irmek iÃ§in iskambil oynadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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