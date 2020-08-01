AVM'ler bayramda açık olacak mı? Kurban Bayramı süresince AVM'ler açık olacak mı?

AVM'ler bayramda açık olacak mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2020 yılı içerisinde ikinci bayram olan Kurban Bayramı yurdun dört bir yanında çoşku ile kutlanmaya devam ediyor. Kesilen kurbanların etleri dağıtılıp ihtiyaç sahipleri ile paylaştırıldıktan sonra gözler Kurban Bayramında AVM'ler açık olacak mı sorusuna çevrildi. Peki Kurban Bayramında AVM'ler açık mı?

BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI?

Kurban Bayramı süresince AVM'ler açık olmaya devam edecek. 10:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam eden AVM'ler bayramda 23:00'e kadar hizmet vermeye devam edecek