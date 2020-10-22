Değişik geçiş ücretlerine sahip olan Avrasya Tüneli, bütün farklı araçların güvenli şekilde geçiş yapmasına olanak vermektedir. İki yakayı bir araya getiren Avrasya Tüneli, günümüzde oldukça fazla kullanılan tünel içerisinde gelmektedir.



Avrasya Tüneli Kaç Km Uzunluktadır, Ne Kadar Derinliktedir?



Avrasya Tünelini daha önce kullanan ya da kullanmamış olan ve kullanmak isteyen pek çok kişi, tünelin kaç kilometre uzunluğunda ve ne kadar derinliğe sahip olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Bu doğrultuda Avrasya Tüneli'nin bir kısmının deniz altında kaldığını bir kısmını ise dış kısımda yer aldığını söylemek mümkün.



Avrasya Tüneli projesinin 5,4 kilometre kadar kısmı deniz tabanında yer alan bölümünde bulunmaktadır. Özel teknoloji ile inşa edilmiş etkin metotlar ile hazırlanmış olan bu bölüm, tünelin belli bir kısmını anlatmaktadır. Toplamda ise 14,6 kilometre kadar bir uzunluğa sahip olduğunu söylemek mümkün. İki katlı sahip geçiş imkanı veren Avrasya tüneli, her katı üzerinden aynı uzunluğa sahiptir. Derinlik açısından ise Avrasya Tüneli'nin en derin kısmı 106 metreye denk gelmektedir. Bu doğrultuda katmanlarına bağlı olarak farklı derinliklere sahip hale gelir. Genel açıdan bakıldığında ise 100 ile 105 metre arasında değişkenlik göstermektedir. Bu derinlik Avrasya Tüneli'nin deniz tabanında kalan kısmını anlatmaktadır. Böylece her gün yoğun şekilde ve güvenli bir biçimde pek çok araç Anadolu ile Avrupa Yakası arasında düzenli olarak gidip gelmektedir.