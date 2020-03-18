Avrupa'dan gelen 1957 kiÅŸi Ä°stanbul'daki karantinaya alÄ±ndÄ±!

Almanya, Ä°spanya, Fransa, Avusturya, NorveÃ§, Danimarka, Ä°sveÃ§, BelÃ§ikaÂ ve Hollanda'dan Ã¼lkeye dÃ¶nen vatandaÅŸlarÄ±n, GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ±Â Kredi ve Yurtlar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Kanuni Sultan SÃ¼leyman Erkek Ã–ÄŸrenci Yurdu,Â Fatih Sultan Mehmet Karma Ã–ÄŸrenci Yurdu ve Florya BeÅŸyol KÄ±z Ã–ÄŸrenci Yurdu'ndakiÂ karantinasÄ± devam ediyor.

Ä°stanbul ValiliÄŸi koordinasyonunda, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve BilimÂ Kurulunun tedbirleri doÄŸrultusunda, Fatih Sultan Mehmet Karma Ã–ÄŸrenci YurdunaÂ 1205, Kanuni Sultan SÃ¼leyman Erkek Ã–ÄŸrenci Yurduna 535, Florya BeÅŸyol KÄ±z Ã–ÄŸrenciÂ Yurduna ise 217 kiÅŸinin yerleÅŸtirildiÄŸi bildirildi.

Bu arada karantinadaki kiÅŸilerin yakÄ±nlarÄ± yurtlarÄ±n Ã¶nÃ¼ne gelerekÂ bilgi almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. BazÄ± vatandaÅŸlar yakÄ±nlarÄ±yla cep telefonu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼,Â bazÄ±larÄ±nÄ±n ise penceredeki yakÄ±nÄ±na el salladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Fatih Sultan Mehmet Karma Ã–ÄŸrenci Yurdu Ã¶nÃ¼nde Almanya'dan gelen aileÂ bireylerinden haber almak iÃ§in bekleyen BÃ¼ÅŸra Durukan, Almanya'dan gelen annesi,Â babasÄ±, teyzeleri, anneannesi ve eniÅŸtesinin karantina altÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi.

AkrabalarÄ± ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸen Durukan, "En azÄ±ndan durumu gÃ¶relim,Â bilgi alalÄ±m diye geldik. Bizim de yapacaÄŸÄ±mÄ±z bir ÅŸey yok." dedi.

YakÄ±nlarÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§eceÄŸini dile getiren Durukan, "ÅžuÂ anda sanÄ±rÄ±m saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼ olacak, onu bekliyorlar. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda yapacaklarÄ±Â bir ÅŸey yok. AyrÄ± ayrÄ± odalarda kaldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶ylediler. ÃœÃ§ kiÅŸilik sanÄ±rÄ±m yurtÂ odasÄ±. Odada gerekli olan her ÅŸey varmÄ±ÅŸ. 'Ä°htiyaÃ§larÄ±nÄ± gÃ¶tÃ¼rebilir miyiz?' diyeÂ sorduk, gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediler." ifadesini kullandÄ±.

KÄ±zÄ±nÄ± ve torunlarÄ±nÄ± gÃ¶rmek iÃ§in geÃ§en hafta gittiÄŸi Almanya'danÂ dÃ¶nen eÅŸi Saniye GÃ¼ndoÄŸdu hakkÄ±nda bilgi almak iÃ§in yurt Ã¶nÃ¼ne gelen HacÄ± MehmetÂ GÃ¼ndoÄŸdu da, "EÅŸim Almanya'ya kÄ±zÄ±nÄ±, torunlarÄ±nÄ± gÃ¶rmeye gitmiÅŸti. EÅŸimi deÂ karantina altÄ±na aldÄ±lar. Devlet bizim saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor, Allah razÄ± olsun."Â diye konuÅŸtu.

EÅŸiyle telefonda konuÅŸan ve yemek sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan HacÄ±Â Mehmet GÃ¼ndoÄŸdu, "Odada tek kalÄ±yor. DÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmasÄ± yasak, kapÄ±larÄ±n Ã¶nÃ¼ne setÂ Ã§ekmiÅŸler. Devlet bÃ¼yÃ¼klerimden tek ricam var. HastalarÄ±mÄ±zla ilgilensinler."Â ifadesini kullandÄ±.

Yurt Ã¶nlerinde bir grup vatandaÅŸÄ±n bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor.

KARANTÄ°NA YURDUNDAKÄ° KIZIYLA BÃ–YLE KONUÅžTU

Avrupa'nÄ±n 9 Ã¼lkesinden getirilen TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± Ä°stanbul'da boÅŸaltÄ±lan Ã¶ÄŸrenci yurtlarÄ±na yerleÅŸtirilerek karantina altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.Â BaÅŸakÅŸehir'deki karantina yurdu Kanuni Sultan SÃ¼leyman yurduna yakÄ±nlarÄ± bulunan ailelerden bazÄ±larÄ± yurdun Ã¶nÃ¼ne geldi. Yurtta Fransa'ya dil eÄŸitimi iÃ§in gitmiÅŸ olan kÄ±zÄ± bulunan baba Levent Demirkale de kÄ±zÄ±nÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± sormak iÃ§in yurdun Ã¶nÃ¼ne geldi. GiriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlara izin verilmediÄŸi ve polis ekiplerinin geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±ÄŸÄ± yurt Ã§evresinde baba Demirkale kÄ±zÄ±nÄ±n bulunduÄŸu odaya yakÄ±n bir noktada durarak kÄ±zÄ±nÄ± telefonla aradÄ±. KaldÄ±rÄ±mda bekleyen baba yurtta bulunan kÄ±zÄ± Ecenaz ile telefonla arayarak gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ ve ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± sordu. Baba Levent Demirkale arada bulunan 15- 20 metre mesafeden kÄ±zÄ±nÄ± gÃ¶rmÃ¼ÅŸ oldu.

KÄ±zÄ±nÄ±n dil eÄŸitimi iÃ§in Fransa'da bulunduÄŸunu sÃ¶yleyerek baba Demirkale , "Tam dÃ¶necekti bir hafta Ã¶ne aldÄ±k ama bu olay patlayÄ±nca dÄ±ÅŸiÅŸlerine baÅŸvurduk. KaldÄ±rdÄ±lar uÃ§aklarÄ± dÃ¼n geldi.Â Ä°Ã§eride her ÅŸeyleri iyiymiÅŸ ama Ä±slak mendil, sprey , yer temizlemek iÃ§in bir ÅŸeyler istiyor. DiÄŸer ihtiyaÃ§larÄ± karÅŸÄ±lanÄ±yor. Ã‡amaÅŸÄ±r, tshirt gibi ÅŸeyleri verebilir miyiz diye sorduk.Â Åžu an da hiÃ§ bir ÅŸey kabul etmiyorlar.Â Yurt yÃ¶netimiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸiz.Â Yemekleri veriliyor. Tek kiÅŸilik odalarda kalÄ±yorlar" diye konuÅŸtu.

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