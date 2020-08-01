Avşa Adası'nda bayram yoğunluğu! Akın ettiler

Tatilciler, Kurban Bayramı izninde Avşa Adasına akın etti. Sahillerde yoğunluk yaşanırken, tatilciler vakitlerini denize girerek değerlendirdi. Avşa Adasındaki plajlarda adım atacak yerin kalmadığını belirten Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, ''Adamız tamamıyla turistlerle dolmuş durumda. Çok anda çok şükür belediyemizin hizmetlerinde sıkıntı olmamakla beraber, akşam saatlerinde çok az da olsa su sıkıntısı görülebiliyor. Belediye olarak önlemlerimizi almış durumundayız. Vatandaşlarımızın tatilini en iyi şekilde yapmaları için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah sıkıntısız bir tatil, sıkıntısız bir sezon geçireceğiz. Herkesin bayramını kutluyorum ve Avşaya davet ediyorum diye konuştu.
İstanbul Kenan Evren Kışlası’nda korkutan yangınİstanbul Maltepe’de bulunan Kenan Evren Kışlası’ndaki otluk alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede geniş alana yayılırken, gökyüzünü dumanlar kapladı. Yanan otluk alan havadan görüntülendi.İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.