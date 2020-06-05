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05.06.2020 - 16:16 |

Ay tutulması saat kaçta? Ay tutulması nedir, ne zaman olacak?

Ay tutulması bugün yaşanacak. Vatandaşlar ise Ay tutulması hakkında bilgilenmek için araştırmaya başladı. Ay tutulması nedir? Ay tutulması saat kaçta ve ne zaman olacak? soruları yoğun ilgi görüyor. Kandilli Rasathanesi'nin ay tutulması ile ilgili paylaşımlarını haberimizde derledik.

Ay tutulması saat kaçta? Ay tutulması nedir, ne zaman olacak?

Kandilli Rasathanesi, ay tutulması hakkında bilgileri paylaştı. 5-6 Haziran 2020 günleri meydana gelecek olan ay tutulması saat kaçta, ne zaman olacak? Ay tutulması başlangıç saati, tutulmanın ortası ve bitiş saati açıklandı. İşte ay tutulması hakkında bilgi edinmek isteyenler için detaylar...Kandilli Rasathanesi, ay tutulması hakkında bilgileri paylaştı. 5-6 Haziran 2020 günleri meydana gelecek olan ay tutulması saat kaçta, ne zaman olacak? Ay tutulması başlangıç saati, tutulmanın ortası ve bitiş saati açıklandı. İşte ay tutulması hakkında bilgi edinmek isteyenler için detaylar...

AY TUTULMASI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

5/6 Haziran 2020 günler

Yarı Gölgeli Ay Tutulması (Tutulan kısmın oranı %59)

Hava açık olduğu takdirde ülkemizden izlenecektir.

Büyük Okyanus'un batısında,Malenezya, Mikronezya, Avustralya’nın ve Asya’nın en doğusunda tutulma devam ederken Ay batacak. Tutulmanın tamamı: Avusturalya’nın büyük bir kısmı Asya,Türkiye, Arab yarımadası, Afrika’nın doğu kısmında izlenecek. Avrupa’nın çoğunlukla kuzeyi, Afrika’nın batısı, Atlas Okyanusu, G.Amerika’nın doğusunda Ay tutulmuş doğacak. 

Ay tutulması saat kaçta Ay tutulması nedir, ne zaman olacak

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