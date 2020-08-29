Ayağına maske takılan martı, direkte asılı kaldı

Adilcevaz ilçesinde bir martı, yere atılan maskenin ayağına takılması sonucu konduğu elektrik direğinde asılı kaldı. Uzun süre çırpınan ve ayağındaki maskeden kurtulamayan martıyı gören vatandaşlar durumu VEDAŞ ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, hidrolik bakım aracıyla direğe çıkarak martıyı bulunduğu yerden kurtarıp tekrar doğaya saldı. Martının kurtarılma anlarını cep telefonuyla görüntüleyen bir kişide ise "Yerlere atılan maskelerin sonucu martı sokak lambasında asılı kalmış. Arkadaşımız Ufuk Ergören, birazdan onu bu durumdan kurtaracak" dedi.