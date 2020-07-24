Ayasofya Camii nerede, Ayasofya Camii'ye nasıl gidilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasofya Camii ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Bugün cuma namazıyla açılacak olan Ayasofya Camii'ye dün Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imam-kayyım ve müezzinleri açıkladı. Üç imam, beş müezzinin atandığı Ayasofya Camii'ye kimler atandı?

Ayasofya'da görev alacak 3 imam: Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer, Bünyamin Topçuoğlu.

Atanan müezzinler ise, Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Rıdvan Akbaş oldu.

AYASOFYA CAMİİ NEREDE?

Ayasofya Camii, İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alıyor.

AYASOFYA CAMİİ'YE NASIL GİDİLİR?

Bölgeye birkaç alternatif ile gidilebilir. Örnek olarak Marmaray ile bölgeye ulaşmak isteyen kişiler Marmaray Sirkeci İstasyonu’nda inebilir ve 900 metrelik yürüyüşü yaklaşık 15 dakikada gerçekleştirerek bölgeye gidebilirler.

Otobüsle bölgeye gidecek olanlar Sultanahmet otobüs durağında inebilir 1 dakikalık yürüyüş ile bölgeye varabilirler.

Tramvay ile bölgeye gitmek isteyen kişiler de Sultahmet tramvay durağını tercih edebilir ve 3 dakikalık yürüyüşün ardından camiye varabilirler.

Bütün bunların dışında kendi araçları ile bölgeye gidecek olan kişiler ise aşağıdaki harita üzerinden kendi bulundukları adresi seçebilir ve yol tarifi seçeneğine tıklayabilirler.

AYASOFYA CAMİİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Ayasofya Camii bugün cuma namazı vaktinde açılacak. İstanbul'da bugün cuma namazı 13:18'de kılınacak.