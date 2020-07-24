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24.07.2020 - 10:00 |

Ayasofya Camii açılışı ile ilgili sözler | Ayasofya Camii için anlamlı mesajlar

İslam alemi için bugünün anlam ve önemi oldukça büyük. Tam 86 yıl sonra kapılarını ibadete açacak olan Ayasofya Camii tüm Müslümanlara manevi duygular yaşatıyor. Bugün Cuma namazıyla birlikte, ibadete açılacak olan Ayasofya Camii ile ilgili duygu ve düşüncelerini en güzel sözlerle ve mesajlarla ifade etmek isteyenler için seçenekleri haberimizde derledik.

Ayasofya Camii açılışı ile ilgili sözler | Ayasofya Camii için anlamlı mesajlar

Danıştay 10. Dairesinde, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan dava kapsamında Ayasofya Camii bugün ibadete açılıyor. Danıştayın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Tam 86 yıl sonra ibadetin yapılacağı Ayasofya Camii milyonlarca vatandaşı hem duygulandırıyor, hem de mutlu ediyor. Ayasofya Camii ile ilgili güzel sözler ve anlamlı mesajlar paylaşmak isteyenler için tüm tercihleri haberimize ekledik. İşte Ayasofya Camii'yi anlatan en özel mesajlar...

AYASOFYA CAMİİ AÇILIŞI İLE İLGİLİ SÖZLER - MESAJLAR

Ey ulu Mabed! Niye hicrana büründün böyle, Fatih’in devrini bir nebzecik olsun söyle.

Müjdeler olsun size, doğdu batmayan güneş!

Sevinin Müslümanlar başlar secdede, Gözyaşları seccadede,Gönüller Kıblede.

Gençler! Bugün mü, yarın mı, bilemem; fakat Ayasofya açılacak! Öylesine açılacak ki, bu millete iyilik etmiş sanılan kötülerle, kötülük etmiş sanılan iyilerin gizli dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek / Necip Fazıl

Ayasofya’nın kapatılması, Türk tarihine, mukaddesatına, ruhuna ihanetlerin en büyüğü şeklinde meydana gelmiştir. / Necip Fazıl

Ayasofya geçmişimizdir; Peygamber müjdesiyle fethi gerçekleştiren şerefli kumandan ve askerlerin bir hatırasıdır. Fethin sembolüdür.

Ayasofya açılacak!... Bütün değer ölçülerini, tarih hükümlerini, dünyalar arası mahsup sırlarını, her iş ve herşey hakkındaki gerçek miyarları çerçeveleyici bir kitap gibi açılacak...

Allah tarafından mühürlenmiş kalplerin mühürlediği Ayasofya, onların aynı şekilde mühürlemeğe yeltenip de hiçbir şey yapamadığı, günden güne kabaran akınını durduramadığı ve çığlaştığı günü dehşetle kolladığı mukaddesatçı Türk gençliğinin kalbi gibi açılacak....

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