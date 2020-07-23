Ayasofya'da son hazırlıklar! Caminin içi canlı olarak izleniyor

Düzenlenecek program öncesi çok sayıda kişi Ayasofya Camii önünde cemaatle akşam namazı kıldı. Akşam namazı sırasında Ayasofya Camii'ndeki ses sistemi de kontrol edildi.









Kurulan ekranlarda caminin içi gösteriliyor



Cami çevresinde açılış için son hazırlıklar yapılıyor. Polis, meydanda önlem alırken, cami çevresini de bariyerlerle kapattı.

Farklı illerden Ayasofya Camisi'nde kılınacak ilk namaz için kente gelen bazı vatandaşlar, Ayasofya Meydanı'nda beklemeye başladı.

Vatandaşlar caminin çevresindeki çimlerde akşam namazını toplu şekilde kıldı. Bazı vatandaşların ise Kur-an'ı Kerim okuduğu görüldü.

Ayasofya'ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler ise cami önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Vatandaşların Ayasofya Camisi çevresinde bekleyişi sürüyor.

Cami önünde kurulan 2 ekranda ise caminin içi canlı olarak gösteriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da Ayasofya Camisi'ndeki alınan önlemleri inceledi.

Erdoğan için beste yaptı

Ayasofya Camisi'nde yarın kılınacak cuma namazına katılmak üzere beş arkadaşıyla Kastamonu'dan gelen Abdurrahman Şabanfakı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cuma namazında saf tutacak cemaat arasında yer alacağını söyledi.

Danıştay'ın kararını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından televizyon kanallarından öğrendiğini anlatan Şabanfakı, coşkusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğaçlama beste yaparak dile getirdiğini kaydetti. Şabanfakı, "Ayasofya Camisi'nin açılacağını duydum televizyon kanallarından, Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Çok mutlu oldum, çok sevindim ve Cumhurbaşkanımıza küçük bir doğaçlama bestesi yaptım." dedi.













Ayasofya baskılı maskeler dağıtılacak



ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, yarın yapılacak Ayasofya Camisi'nin açılışında vatandaşlara Ayasofya baskılı maskeler dağıtacak.

Dernekten yapılan açıklamada, Fatih Sultan Mehmet'in fetihten sonra yaptığı gibi Ayasofya'ya gidilerek Cuma namazının kılınacağı belirtilerek, "Burada tüm ümmetle birlikte tek yürek olup duamızı edeceğiz. Ayasofya Meydanına gelen kardeşlerimize de Ayasofya baskılı maskeler dağıtacağız. Sevincimizi yaşarken sağlığımızı ihmal etmeyelim diyoruz. Siz de alana gelirken Ayasofya baskılı maskelerinizi alın." denildi.

Maskelerin yarın saat 11.00'de Sultanahmet Tramvay Durağında dağıtılacağı ifade edildi.



Derneğin açıklamasında ÖNDER'in daha önce de "Ayasofya için 100 bin Fetih Suresi" etkinliğini organize ettiği ve bu kapsamda tüm Türkiye'de Ayasofya için Fetih Suresi'nin okunduğu ve dualar edildiği belirtildi.