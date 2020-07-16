Ayasofya’da tabela söküldü

Tabelanın yeri boş kalırken, emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri ise sürüyor. 24 Temmuz tarihinden önce içeriye giriş çıkışlara izin verilmiyor. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da gelerek incelemelerde bulundu. Aktaş, “Burada Ayasofya tedbirleri ve 15 Temmuz ile alakalı etkinlikler için buraya geldik. Devamında Ayasofya’da alınan tedbirleri yerinde incelemek ve değerlendirmek için burada geziyoruz. İnşallah 24 Temmuz’da açılış ile alakalı tedbirlerimiz yerinde denetleyip göreceğiz ilave tedbirler alacağız. Açılışta vatandaşımızın rahat ve huzur ibadetlerini yapmalarını sağlayacağız inşallah” dedi. Güvenlik güçlerinin barikatlarla kapattığı, içeri girişlerin yasak olduğu caminin önüne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çekiyor.

İmzalar bugün atılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde yürütülecek koruma, geliştirme, tanıtım ve yönetim faaliyetlerine ilişkin işbirliği protokolü bugün imzalanacak. Ankara Diyanet İşleri Başkanlığı’nda saat 10.30’da gerçekleştirilecek imza törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş katılacak. -ANKARA Milliyet