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31.07.2020 - 17:19 | | AA

Aydın Kuşadası'nda can pazarı! Duyan bölgeye koştu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde teknenin su alması sonucu boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Aydın Kuşadası'nda can pazarı! Duyan bölgeye koştu

Alınan bilgiye göre, dün Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki Aydınlık Koyu açıklarında bir teknenin su aldığı ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, tamamı su alan teknedeki boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi kurtardı.

Kıyıya çıkartılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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