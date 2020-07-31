Aydın Kuşadası'nda can pazarı! Duyan bölgeye koştu

Alınan bilgiye göre, dün Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki Aydınlık Koyu açıklarında bir teknenin su aldığı ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, tamamı su alan teknedeki boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi kurtardı.
Kıyıya çıkartılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Boğa ellerinden kaçtı! Korku dolu anlar yaşandı!Amasya'da kesim alanına götürülüp, kamyonetten indirildiği sırada sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşları kovaladı. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan boğanın, sahipleri ve zabıta ekibine saldırma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.