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05.03.2020 - 12:57 | | DHA

Aydın'da feci kaza! Olay yerinde hayatını kaybetti

Aydın’ın Söke ilçesinde, kavşakta kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Hasan Sami Uçaroğlu (84), yaşamını yitirdi.

Aydın'da feci kaza! Olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza, saat 10.00 sıralarında Söke- Milas karayolu Muradiye Kavşağı'nda meydana geldi. Didim'den Söke yönüne giden Akay Keleş yönetimindeki 09 AAB 356 plakalı kamyon ile Hasan Sami Uçaroğlu yönetimindeki 09 S 0691 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.

Kazada otomobilin sürücüsü Uçaroğlu yaşamını yitirdi. Uçaroğlu'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Söke Fehime- Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü Akay Keleş ise polis tarafından gözaltına alındı.

 

 

Alkollü sürücü aracıyla yayaların arasına daldıRusya'nın Kirensk kentinde alkollü ve ehliyetsiz sürücü, aracın kontrolünü kaybederek, yayaların ve park halindeki araçların arasına daldı. Bir yaya çarpmanın etkisiyle havaya fırladı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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