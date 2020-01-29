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29.01.2020 - 10:14 | | İHA

Aydın'da korkutan yangın! Tamamen yandı

Aydın’ın Köşk ilçesinde meydana gelen ikamet yangını sonucu bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Evi yanan aileye köylüleri teselli etmeye çalıştı.

Aydın'da korkutan yangın! Tamamen yandı

Akşam saatlerinde Köşk İlçesine bağlı kırsal Cumadere Mahallesi’nde Mustafa Güngör’e ait evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bu sırada köylülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında kısa sürede ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının sobadan çıktığı belirtilirken, evi yanan Güngör Ailesi kış ortasında evsiz kaldı.

 

 

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