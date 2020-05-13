MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ayılar Artvin’i mesken tuttu! Emniyet Müdürlüğü önünden koşarak geçtiler
ABONE OL
13.05.2020 - 09:33 | | İHA

Ayılar Artvin’i mesken tuttu! Emniyet Müdürlüğü önünden koşarak geçtiler

Artvin il ve ilçe merkezlerine inen ayı görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Hopa’da ilçe merkezine inen ayı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden koşarak geçince, polis ekipleri harekete geçti. Görüntüler ise bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ayılar Artvin’i mesken tuttu! Emniyet Müdürlüğü önünden koşarak geçtiler

Artvin’de havaların ısınmasıyla kış uykusundan uyanan ayılar gece olunca şehir merkezlerini mesken tuttu. Bazen mahalle ve sokaklarda görülen ayılar, geçtiğimiz günlerde bir okulun bahçesinde ve köy yolunda görüntülendi.

Şehre inan ayı görüntüsü bu kez Hopa ilçesinde kaydedildi. Bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aç kaldığı düşünülen ayı ilçe merkezine inerek yiyecek arıyor. Etraftan gelen sesler üzerine korkan ayı kaçmaya başlıyor. Koşarak İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden gecen ayıyı gören polisler dışarı çıkıp ayının peşinden koşuyor. Bir süre ayıyı takip eden polisler, ayının gözden uzaklaşmasıyla peşini bırakıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayın sebebi araştırılırken ayıların doğal ortamında kalması için çalışmalar başlattı.

Yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı!Son dakika - İstanbul'da yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nden dumanlar yükseldiği görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Seyahat yasağı kalkan ve olan iller hangileri? Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, ne zaman bitiyor?

Seyahat yasağı kalkan ve olan iller hangileri? Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, ne zaman bitiyor?

SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

Bilim Kurulu Üyesi Tezer uyardı! Berber salonlarından muhabbeti uzatmayın

Bilim Kurulu Üyesi Tezer uyardı! Berber salonlarından muhabbeti uzatmayın

Sıradaki Haber