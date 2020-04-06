Aykut Özkul kimdir, kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Aykut Özkul koronavirüs aşısını buldu mu?

Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (corona virüsü) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünün izolasyonunu başardıklarını açıkladı. Ankara Üniversitesi resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (Covid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardı!" denildi.





🔶 Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (Covid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardı! #BirlikteBasaracagiz https://t.co/ihe68Wyfva — Ankara Üniversitesi (@AnkaraUni) April 5, 2020

1987'de Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden Veteriner Hekimliği Doktoru derecesi ile 1987'de Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden Veteriner Hekimliği Doktoru derecesi ile mezun oldum. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktoramı tamamladım. 1999 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kansas Eyalet Üniversitesi Veteriner Okulunda bir yıla yakın süre Shafiqul Chowdury’nin laboratuvarında doktora sonrası araştırıcı olarak çalıştım.Araştırma grubumla birlikte Sığır Herpesvirüsleri, Morbillivirüs ve bazı Arbovirüs enfeksiyonlarına odaklanmış olarak araştırma faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Araştırma grubumuz öncelikle verilen virüs enfeksiyonlarının moleküler epidemiyolojisi ve aşı bilimiyle ilgilenmektedir. Ben ve araştırma grubum tarafından ilk kez 2007'de yerel kullanım için Marker BHV-1 aşısını geliştirilmiştir. Morbillivirus araştırma alanında, bölge küçük ruminant türlerininoldukça bulaşıcı ve tahrip edici bir hastalığı olan Peste des Petit Ruminants Virüs (PPRV) ana odak noktamızdır. Son 8 yıl boyunca ise anabilim dalının BSL-3 (+) ve ABSL-3 (+) alt yapısındaBatı Nil ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi enfeksiyonları gibi insan sağlığına da olumsuz etkileri olan bazı bölgesel zoonotik arbovirüs enfeksiyonları üzerinde yoğun bir şekilde çalışmalar yapılmaktadır.