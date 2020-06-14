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14.06.2020 - 18:36 |

Aylar önce uyarmıştı! Prof. Dr. Naci Görür'ün uyarısı yeniden gündeme geldi

Son dakika haberine göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen deprem için Prof. Dr. Naci Görür'ün aylar önce uyarı yaptığı ortaya çıktı. Görür, "Bingöl Karlıova'ya doğru, Palu ve ötesine dikkat etmek lazım biraz" ifadelerini kullanmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre; Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. 5,8 şiddetindeki deprem, Diyarbakır, Erzurum, Muş ve Malatya başta olmak üzere çevredeki birçok ilden hissedildi. Depremin ardından Ünlü Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün aylar önce yaptığı uyarı gündeme geldi.

AYLAR ÖNCE UYARMIŞTI

Prof. Dr. Naci Görür aylar önce yaptığı bir konuşmasında, "Bingöl Karlıova'ya doğru, Palu ve ötesine dikkat etmek lazım biraz. Veya Adıyaman, Malatya yöresi. Ve oradan Maraş'a olan kesimlere özenli olmak lazım" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

 

Prof. Dr. Naci Görür aylar önce uyarmıştBingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen deprem için Prof. Dr. Naci Görür'ün aylar önce uyarı yaptığı ortaya çıktı. Görür, "Bingöl Karlıova'ya doğru, Palu ve ötesine dikkat etmek lazım biraz" ifadelerini kullanmıştı.
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