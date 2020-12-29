Aylin Sözer Çapan kimdir? Maltepe'de vahşice katledilen Aylin Sözer hakkında merak edilenler...

Aylin Sözer kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Maltepe'de işlenen korkunç cinayetin sır perdesi özel bir üniversitede öğretim Görevlisi olan Aylin Sözer'den iki gündür haber alamayan kardeşlerinin durumu polise ihbar etmesinin ardından netlik kazandı. Olay yerine gelen polis önce kapıyı çaldı içeride birinin olduğunu fark eden polis çilingir çağırdı. Aylin Sözer'i vahşiçe katleden önce boğazını kestikten sonra üzerine yakıcı madde döküp ateşe veren Kemal Delbe polisler tarafından gözaltına alındı. Peki Aylin Sözer kimdir?

AYLİN SÖZER KİMDİR?

Aydın Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Aylin Sözer Çapan, 23 Mayıs 1972 tarihinde dünyaya geldi. 2002 yılında Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde lisans, 2005 yılında yine aynı bölümde yüksek lisansını tamamladıktan sonra doktorasını yaptı.

Yüksek Lisans Tezleri

"3–11 Yaş Çocuklarının Ahlak Gelişimlerinin Piaget'nin Ahlaki Gelişim Kuramı'na Göre İncelenmesi"

Doktora Tezleri

"Beyin temelli ogrenme programinin 6 yas çocuklarının yaratıcılık becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi"