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30.12.2020 - 14:06 | | İHA

Aylin Sözer için öğretim üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi

İstanbul Maltepe'de vahşice öldürülen akademisyen Aylin Sözer anısına öğretim görevlisi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi. Törende Sözer'in meslektaşları ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu.

Aylin Sözer için öğretim üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi

İstanbul Maltepe'de eski sevgilisi olduğu öne sürülen Kemal Ayyıldız tarafından evinde vahşice öldürülen Aylin Sözer anısına öğretim üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi. Anma töreninde mesai arkadaşları ve öğrencileri hazır bulundu. Özer’in öğrencileri ve meslektaşları öldürülen akademisyenin çalışma odasına fotoğrafını asarak çiçek bıraktı.

Üniversitenin bahçesinde düzenlenen törende meslektaşları Sözer’in anısına konuşma yaparken tüm sevenleri ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu.

Aylin Sözer için öğretim üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi

Bakanlar uçaktan inerken havalimanı patladıİç savaş ülkesi Yemen'de yeni hükümetin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanı'nın terminalinde peş peşe patlamalar meydana geldi. Yerel medya, çok sayıda ölü ve yaralının olduğunu bildiriyor.
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