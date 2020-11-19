19.11.2020 - 11:35 | | AA
AYM Başkanı Arslan, eşinin ve kızının Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girdi
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, eşinin ve kızının koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün karantinada kalacak.
Alınan bilgiye göre, Başkan Arslan'ın eşi ve kızına, Kovid-19 belirtilerinin ortaya çıkması üzerine test yapıldı.
Anne ve kızın testleri 17 Kasım'da pozitif çıktı. Bunun üzerine, herhangi bir belirti göstermeyen ve test sonucu negatif çıkan Başkan Zühtü Arslan'ın da tedbiren 14 gün karantinada kalacağı öğrenildi.
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