MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri AYM Başkanı Arslan, eşinin ve kızının Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girdi
ABONE OL
19.11.2020 - 11:35 | | AA

AYM Başkanı Arslan, eşinin ve kızının Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girdi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, eşinin ve kızının koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün karantinada kalacak.

AYM Başkanı Arslan, eşinin ve kızının Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girdi

Alınan bilgiye göre, Başkan Arslan'ın eşi ve kızına, Kovid-19 belirtilerinin ortaya çıkması üzerine test yapıldı.

Anne ve kızın testleri 17 Kasım'da pozitif çıktı. Bunun üzerine, herhangi bir belirti göstermeyen ve test sonucu negatif çıkan Başkan Zühtü Arslan'ın da tedbiren 14 gün karantinada kalacağı öğrenildi.

Kimseye söylemiyorlar! Ustası bile bilmiyor, sipariş yağıyor...Bursa'da 23 yıl önce köftecilik yapan Orhan Çiftçi'nin dondurmadan esinlenip özel bir tatlı yapma arayışına girmesiyle ortaya 'Duvalı Tatlı' çıktı. İlginç ismi ve hafif lezzetiyle büyük ilgi gören tatlı günde bin adet üretilip Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor. Tatlının tarifini ise baba-oğuldan başka 20 yıllık usta dahil kimse bilmiyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Evlerinin yanındaki obruk korkuya sebep oldu!

Evlerinin yanındaki obruk korkuya sebep oldu!

Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

İstanbul - İzmir hava durumu | Meteoroloji son dakika bugün hava nasıl?

İstanbul - İzmir hava durumu | Meteoroloji son dakika bugün hava nasıl?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet