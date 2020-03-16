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16.03.2020 - 14:22 | | DHA

AYM Genel Kurulu'ndan corona kararı!

Anayasa Mahkemesi, corona virüs tedbirleri kapsamında 19 Mart'taki genel kurulun ertelenmesine karar verdi.

AYM Genel Kurulu'ndan corona kararı!

AYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülke çapında koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde 19 Mart 2020 tarihindeki Genel Kurul gündeminin ertelenmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda 30 Mart 2020 tarihine kadar tedbir talepleri ve acil konular dışındaki Genel Kurul ve Bölüm toplantıları yapılmayacaktır" denildi.

Kubilay Gülbek ile 5 DakikaDHA Genel Müdürü Kubilay Gülbek, sosyal medyada yayılan sahte belgeleri ve koronavirüsün hangi yüzeylerde ne kadar yaşayabildiğini 5 Dakika'da anlattı.
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