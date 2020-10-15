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15.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

AYM’den kurumsal mail kararı: İşverenin yazışmaları incelemesi hak ihlalidir

Anayasa Mahkemesi (AYM), çalışanların kurumsal elektronik posta adresinden gönderdikleri yazışmalarının bilgilendirme yapılmadan işveren tarafından incelenmesini hak ihlali saydı.

AYM’den kurumsal mail kararı: İşverenin yazışmaları incelemesi hak ihlalidir

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, bir şirkette çalışan avukat, kurumsal elektronik posta adresinden başka bir çalışana gönderdiği mesajların incelenmesi sonrasında işten çıkarıldı. Açtığı işe iade davası mahkeme tarafından reddedilen ve yerel mahkeme kararı Yargıtay tarafından onanan avukat, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Başvurucu avukat, kişisel yazışmalarının rızası olmadan iş sözleşmesinin feshine gerekçe bulmak amacıyla işveren tarafından incelendiğini, haberleşme hürriyeti ve özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü.

Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ile Anayasa’nın 22. maddesindeki haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine hükmeden Yüksek Mahkeme, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına, başvurucuya 8 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Gerekçede, başvurucunun elektronik posta iletişiminin içeriğine erişilmesini zorunlu kılan bir durumun mevcut olduğunun işveren tarafından açıklanmadığı vurgulandı.

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