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23.12.2020 - 22:34 | | İHA

Ayvacık'ta feci olay! Yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Bektaş köyündeki konteyner evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Ayvacık'ta feci olay! Yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, bir süredir konteyner evde yalnız yaşayan 87 yaşındaki Emine Dudu Mutlu’ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören köylüler durumu Ayvacık Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Köylülerin ve itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evin içerisinde bulunan Mutlu, yanarak can verdi.

Mutlu’nun cesedi, Ayvacık Belediyesi cenaze aracıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma ekiplerinin çıkan yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

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