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18.12.2020 - 09:12 |

Az önce deprem mi oldu? En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? 18 Aralık AFAD

Deprem mi oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Etkin fay hatlarının yer aldığı ülkemizde zaman zaman meydana gelen depremler korku ve paniğe neden olabildiği gibi can ve mal kaybına da neden olabiliyor. Peki Türkiye'de en son nerede deprem oldu? İşte son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? 18 Aralık AFAD

Aktif fay hatları olan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen depremler yaşanan depremin şiddetine göre yıkıcı etkilere neden olabiliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Son olarak ülkemizde Ege Denizi açıklarında 2.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

08:37'e Muğla'nın Datça İlçesinde 3.2 şiddetinde bir deprem yaşandı. İşte son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ

Az önce deprem mi oldu En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu 18 Aralık AFAD

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

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