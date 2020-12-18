Az önce deprem mi oldu? En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? 18 Aralık AFAD

Aktif fay hatları olan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen depremler yaşanan depremin şiddetine göre yıkıcı etkilere neden olabiliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Son olarak ülkemizde Ege Denizi açıklarında 2.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

08:37'e Muğla'nın Datça İlçesinde 3.2 şiddetinde bir deprem yaşandı. İşte son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ





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