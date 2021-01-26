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26.01.2021 - 09:04 |

Az önce deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

Türkiye'de meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listelenmeye devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde meydana gelen depremler can ve mal kaybına neden olabildiği gibi sadece korku ve paniğin yaşanmasına da neden olabiliyor. Ülkemiz'de 6 ve üzeri depremler yıkıcı etkiye sahip olabiliyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde Elazığ ve İzmir'de meydana gelen depremler 6 büyüklüğün üzerindeydi. İşte meydana gelen son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Yaşanan depremler can ve mal kaybına neden olabildiği gibi korku ve paniğin yaşanmasına neden oluyor. Ülkemizde geçtiğimiz yıl irili ufaklı birçok deprem meydana geldi. Bu depremler arasında Elazığ'da meydana gelen deprem ve İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen depremler yıkıcı etkiye neden olmuş ve onlarca canımızı yitirmemize neden olmuştu. İşte son depremler listesi...

 SON DEPREMLER LİSTESİ (26 OCAK)

Az önce deprem mi oldu Türkiyede en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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