Az önce deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Yaşanan depremler can ve mal kaybına neden olabildiği gibi korku ve paniğin yaşanmasına neden oluyor. Ülkemizde geçtiğimiz yıl irili ufaklı birçok deprem meydana geldi. Bu depremler arasında Elazığ'da meydana gelen deprem ve İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen depremler yıkıcı etkiye neden olmuş ve onlarca canımızı yitirmemize neden olmuştu. İşte son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (26 OCAK)

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ