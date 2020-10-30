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30.10.2020 - 18:45 |

Azerbaycan Başbakanı Esedov'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a dayanışma mesajı

Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov, İzmir'deki depremin hemen ardından aradığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, Türkiye'ye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Azerbaycan Başbakanı Esedov'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a dayanışma mesajı

Alınan bilgiye göre, Azerbaycan Başbakanı Esedov, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı telefonla aradı.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da sürdürdüğü saldırılar karşısında Türkiye'nin her zaman Azerbaycan halkının yanında olduğu ve iki millet arasında büyük bir dayanışma örneği sergilendiği belirtilen görüşmede Esedov, yaşanan deprem dolayısıyla tüm Türk milletine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Esedov, Azerbaycan halkının dayanışma duygularını iletti ve tıpkı Türkiye'nin yaptığı gibi Azerbaycan'ın da Türkiye'ye her türlü desteği vermeye ve yardıma hazır olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da "Can Azerbaycan'ın tüm yüreği ve kalbi ile birlikte yanımızda olduğunu biliyoruz. Biz de tamamen sahadayız. Tüm arkadaşlarımız, bakanlarımız, Cumhurbaşkanımız... Yankından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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