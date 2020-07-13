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13.07.2020 - 13:06 | | DHA

Azerbaycan, Ermeni mevzilerini imha ettiğini duyurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan askerli birlikleri tarafından Ermeni mevzilerinin yok edildiğini duyurdu.

Azerbaycan- Ermenistan sınırındaki Tovuz bölgesinde Ermenistan askerlerinin ateşkes ihlallerinin 13 Temmuz gece saatlerinde sürdüğü açıklandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan askerlerinin açtığı ateşte Ermeni mevzilerinin yok edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, bir Azeri askerin şehit olduğu belirtilirken; Ermenistan’ın kayıplarını gizli tuttuğu ifade edildi.

 

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