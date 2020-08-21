Azerbaycan kabul etmedi mafya lideri Quli'nin cenazesi İstanbul da defnedildi!

İstanbul polisi tarafından 2 defa silahlı saldırıdan kurtarılıp sınır dışı edilmesine rağmen kaçak yollarla girdiği Antalya’da korumasının kurşunlarına hedef olan Salifov ailesi tarafından Esenyurt’ta bulunan Güzelbahçe mezarlığına defnedildi.

2016 yılında, Hayalet lakaplı Gürcü mafya lideri Rövşan Caniyevi Beşiktaş’ta bir otelin önünde öldürttüğü gerekçesiyle Caniyev'in kardeşi tarafından öldürtülmek istenen Salifov, İstanbul polisi tarafından birisi 2017 diğeri ise geçtiğimiz şubat ayında olmak üzere 2 defa ölümden kurtarılmıştı. Rus mafyasının "hal ayağı"nın başında bulunan ve yaptığı telekonferanslarla Rusya’dan Ukrayna ve Gürcistan’a kadar birçok iş adamını haraca bağladığı tespit edilen Salifov, Rus makamlarının girişimiyle 2 defa sınır dışı edilmiş ancak ülkesi Azerbaycan da ülkeye girmesine yasak getirilince önce Dubai ve Katar'a kaçmış ardından ise yine kaçak yollarla Türkiye ye giriş yapmıştı.

Ailesi ile İstanbul da yaşayan Salifov'un 19 Ağustos 2016 yılında öldürttüğü Caniyev'in kardeşi ve adamları tarafından yakın koruması Khayn Zeyralov'a öldürülttüğü üzerinde durulurken, dün Antalya Denizli karayolunda kaçmaya çalışırken yakalandı. 25 yaşındaki korumanın ilk ifadesinde "Alkollüydüm, tartıştık, tartışma büyüyünce çektim vurdum" dediği öğrenildi.

SEVMEDİĞİM İÇİN VURDUM

Olay sonrası ailesi tarafından cenazesi İstanbul'a getirilen Salifov, Büyükçekmece Kuba camiinde öğle namazının ardından toprağa verildi. Zeyralov'un verdiği emniyet ifadesinde kendisini sevmediğini, yıllarca korumalığını yapıp kendisine katlandığını ve kendisini sevmediği için de öldürdüğünü söyledi.

Lotu Quli'ye sevmeyerek korumalık yaptığını ve kendisini sevmediği içinde öldürdüğünü ifade eden koruma Zeyralov ile birlikte gözaltına alınan Salifov'un şoförü Amır Hamidli emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Serik Adliyesine sevk edildi.