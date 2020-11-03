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03.11.2020 - 07:00 |

Azerbaycan’a Yıldırım ziyareti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü’ye gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve beraberindeki TBMM heyetini kabul etti.

Azerbaycan’a Yıldırım ziyareti

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, ziyaret için teşekkür ederek bunun Türkiye ve Azerbaycan dayanışmasının bir başka tezahürü olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye her zaman Azerbaycan’ın yanında olmuştur” sözlerini hatırlatan Aliyev, bu dönemde iki ülke arasındaki birliğin daha da güçlendiğini vurguladı. Azerbaycan’ın bir vatan savaşı yürüttüğünü ve topraklarını işgalden kurtardığını bildiren Aliyev, “İnşallah sonuna kadar bu haklı davamızı sürdüreceğiz, işgalcileri topraklarımızdan kovacağız” dedi. Kabulde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını ilettiklerini belirten Yıldırım, “Acımız bir, sevincimiz bir, mücadelemiz bir. Azerbaycan Candır, Karabağ Azerbaycan’dır. Dağlık Karabağ konusunda yerden göğe kadar haklı olduğunuzu biliyoruz. Çünkü bu savaşta Azerbaycan kendi topraklarını işgalcilerden temizliyor. Azerbaycan, gece gündüz müthiş bir vatanseverlik örneği sergileyerek kahramanlık destanları yazıyor” dedi. Görüşmede Yıldırım’ın yanı sıra TBMM Başkanvekili MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ile Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu  Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da yer aldı.

Ziyarete ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldırım, “Türkiye her şart altında Azerbaycan’ın haklı davasında hep yanında oldu, yanında olmaya da devam edecektir. Biz bir millet iki devletiz. Karabağ bir gün mutlaka gerçek sahibine dönecektir. Türkiye bunun için elindeki tüm imkanları kullanmaktadır” dedi.

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