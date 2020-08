‘Azerbaycan’ın yanındayız’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Azerbaycan’a gitti. Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabrini ziyaret eden Akar ve komutanların sonraki durağı Şehitler Hıyaban’ı oldu. Akar ve komuta kademesi ardından Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/ Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı’nı izledi. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü, belirlenen hedeflerin tam isabetle vurulması ve hedeflerin ele geçirilmesiyle başarıyla tamamlandı. Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile birlikte askerleri tebrik eden Akar, şöyle konuştu: “Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın Tovuz bölgesinde gerçekleştirdiği hain saldırıyı bir kez daha en şiddetli şekilde kınıyoruz. Şunu çok net ifade etmek isterim ki, geçtiğimiz yıllarda Hocalı’da tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yapan, Yukarı Karabağ’ı hiçbir hukuki gerekçe ve meşruiyete dayanmadan işgal eden Ermenistan’a karşı tüm imkanlarımızla Azerbaycan’ın, Azerbaycanlı silah arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Azerbaycan yalnız değildir.”

‘Gerekeni yaparız’

Akar ve TSK komuta kademesi, ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşmenin ardından konuşan Aliyev, iki ülkenin her yıl 10’un üzerinde ortak tatbikat gerçekleştirdiğine dikkati çeken Aliyev, “Bu tatbikatlar sıradan durumdur. Bu, Türkiye-Azerbaycan birlik ve kardeşliğinin bir başka tezahürüdür” dedi. Aliyev, “Türkiye’nin her alanda olduğu gibi yakın gelecekte askeri-teknik iş birliği alanında da bir numaralı ortağımız olacağına inanıyorum” dedi. Bakan Akar da “Türk Silahlı Kuvvetleri ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri arasındaki iş birliği, bugün değil her zaman var olmuştur. Askeri çerçeve anlaşmalarımız, askeri eğitim alanında iş birliği anlaşmalarımız, savunma sanayi alanında iş birliğimiz var. 2010’da imzalanan stratejik iş birliği anlaşmamız var. Dolayısıyla buraya gelmek, ortak tatbikatlar yapmamız son derece doğaldır. Ülkelerimizin egemenliği, bağımsızlığı ve güvenliği için ne gerekiyorsa yaptık ve yapmaya devam edeceğiz” dedi. Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Türk halkının Azerbaycan’daki gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Atatürk’ün de dediği gibi Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir. Azerbaycan yalnız değil, bunu herkes bilsin. Sadece ülkelerimizin değil tüm Kafkasya’nın, bölgenin barış ve huzur içinde olmasından yanayız. Diğer taraftan hak ve çıkarlarımızın çiğnenmesine de müsaade etmeyeceğiz. Bunların korunması için ne gerekirse yapacağımızı herkesin bilmesini isteriz.”

‘Hamınız salamat ve yahşı galın’

Tatbikata ilişkin değerlendirmelerini de paylaşan Akar, Tovuz’daki hain saldırıda şehit düşenlerle egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden tüm şehitler ve ebediyete intikal eden kahraman gazileri rahmet ve minnetle yad etti. Akar konuşmasını, “Hamınız salamat ve yahşı galın” diye bitirdi.

Bakan Akar ve TSK komuta kademesinin de katıldığı Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü başarıyla tamamlandı.