Ä°zmirli Azra KarabÄ±yÄ±k, kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddete 'dur' demek iÃ§in yÃ¼zÃ¼ne kesik, morluk ve yara izi gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ veren makyaj yapÄ±p, sokaklarda dolaÅŸÄ±yor.ÂVatandaÅŸlar, Ã¶nce gerÃ§ekten ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri KarabÄ±yÄ±k'Ä± gerÃ§eÄŸi Ã¶ÄŸrendiklerinde ise tebrik ediyor.

FarkÄ±ndalÄ±k yaratmak ve kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddete tepkisini dile getirmek istediÄŸini sÃ¶yleyen KarabÄ±yÄ±k, "BazÄ± makyaj malzemelerimi kendim evde Ã¼retiyorum. KadÄ±n-erkek fark etmez, Ã§ok fazla ÅŸiddet olayÄ± yaÅŸanÄ±yor. En azÄ±ndan kendi Ã§evremde farkÄ±ndalÄ±k yaratmak iÃ§in bÃ¶yle bir yola baÅŸvurdum. Ã‡ok fazla Ã¶lÃ¼m yaÅŸanÄ±yor, Ã¶zellikle kadÄ±nlara yÃ¶nelik ÅŸiddet Ã§ok fazla. Bu noktada iÃ§imden susmak gelmedi. Bence insanlar sessiz kalÄ±yorlar. Ä°nsanlar sessiz kaldÄ±kÃ§a toplum olarak bu olaylarÄ± gÃ¶rmÃ¼yoruz. Åžiddete meyilli olan insanlar sadece kadÄ±na deÄŸil, tÃ¼m canlÄ±larda ÅŸiddete baÅŸvurabiliyor. Onlar iÃ§in de bir Ã§aba sarf etmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum ama Ã¶nceliÄŸim kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddet" dedi.

'BÄ°R KADININ BAÅžINA BÄ°R ÅžEY GELSE YARDIM EDENDEN Ã‡OK VÄ°DEO Ã‡EKEN OLUYOR'

KadÄ±nlar Ã¶ldÃ¼rÃ¼lÃ¼rken bile mÃ¼dahale etmek yerine video Ã§ekmeyi ve Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ izlemeyi tercih edenlerden Ã§ok bu durumu engelleyen insanlar gÃ¶rmek istediÄŸini dile getiren KarabÄ±yÄ±k sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Ä°leride sinema setlerinde ya da tiyatro kulislerinde makyÃ¶zlÃ¼k yapmayÄ± hedefliyorum. Kendimi bu ÅŸekilde geliÅŸtireceÄŸimi. Ä°nsanlar genellikle Ã¶nce ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yorlar sonra da bakÄ±p geÃ§iyorlar. Kimse bana ne olduÄŸunu sormuyor. Ya makyaj olduÄŸunu anlÄ±yor ya da uÄŸraÅŸmak istemiyor. SonuÃ§ta bir kadÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na sokakta bir ÅŸey geldiÄŸinde ona yardÄ±m edenden Ã§ok video Ã§eken oluyor. Benim amacÄ±m bu tÃ¼r olaylarÄ±n videosunu Ã§eken, o kadÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ izleyenlerden Ã§ok yardÄ±m eden insanlarÄ± gÃ¶rmek. Bu ÅŸekilde sokaÄŸa Ã§Ä±kÄ±p farkÄ±ndalÄ±k yaratmaya Ã§alÄ±ÅŸmamdaki amaÃ§ bu."

'GURUR DUYUYORUM'

Almanca Ã¶ÄŸretmeni anne GÃ¼ler Ã‡akÄ±n, kÄ±zÄ±nÄ±n, kan gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde fenalaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "KadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddete tepki gÃ¶steriyor olmasÄ± Ã§ok gurur verici. Bunu zaten yaÅŸantÄ±mÄ±zda belli ediyoruz. Sokakta ÅŸiddete maruz kalan birini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde mÃ¼dahale ediyoruz. Polislere haber veriyoruz. Azra sadece ÅŸiddet makyajÄ± yapmÄ±yor. Åžu an dikkat Ã§ekmek istediÄŸi konu bu ama ileride makyÃ¶z olmak istiyor. Azra'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k Ã¶zelliklerinden biri de kan tutmasÄ± ama bu makyajlarÄ± yapÄ±yor. Ben her zaman ona desteÄŸim ve yapmak istedikleri konusunda arkasÄ±ndayÄ±m" dedi.

'GÃ–RÃœNCE Ã‡OK ÃœZÃœLDÃœM'

KarabÄ±yÄ±k'Ä± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde ne olduÄŸunu anlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren IÅŸÄ±l AygÃ¼n, "KadÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼ne ne olmuÅŸ dedik, dikkatli bir ÅŸekilde baktÄ±k. Bir kadÄ±n olarak sÃ¶ylÃ¼yorum, insan insana ÅŸiddetle gelmez. HatalÄ± olabiliriz ama kaba kuvvet bir Ã§Ã¶zÃ¼m deÄŸil. SÃ¶zde kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddete karÅŸÄ±yÄ±z ama gerÃ§ekte uygulamada bu bÃ¶yle deÄŸil. KarÅŸÄ± taraf istemediÄŸi zaman sÃ¶zle deÄŸil ÅŸiddetle bunu yaptÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ã‡ok yanlÄ±ÅŸ bir ÅŸey. Ã‡ok Ã¼zÃ¼cÃ¼. Ã‡ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼m gÃ¶rÃ¼nce, gerÃ§eÄŸini Allah kimseye yaÅŸatmasÄ±n" dedi.

'ÅžÄ°DDET GÃ–REN BÄ°RÄ°NE DENK GELSEM NE YAPARIM BÄ°LMÄ°YORUM'

Selin DoÄŸan da Azra KarabÄ±yÄ±k'Ä± ilk gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirip, "Ä°lk gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mde gerÃ§ek mi deÄŸil mi diye Ã§ok baktÄ±m. Polis kÄ±zÄ±yÄ±m. Åžiddeti Ã§ok yanlÄ±ÅŸ buluyorum bir kadÄ±na ÅŸiddet uygulanÄ±rken hiÃ§ denk gelmedim. Denk gelirsem ne yaparÄ±m bunu bilmiyorum. YaptÄ±ÄŸÄ± makyaj dikkat Ã§ekici ve amacÄ±na ulaÅŸÄ±r. Ancak anlamak istemeyen insanlara anlatmasÄ± bu ÅŸekilde bile zor olabilir" diye konuÅŸtu.

'ERKEK KADINDAN ÃœSTÃœN DEÄžÄ°, EÅžÄ°TÄ°Z'

YiÄŸit Vural (17) ise "Bir ÅŸey olduÄŸunu sandÄ±m. GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m andan beri ne olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Erkek bir kadÄ±ndan daha Ã¼stÃ¼n deÄŸildir. Her ÅŸey eÅŸit olmalÄ±. Åžiddete tamamen karÅŸÄ±yÄ±z. Mesela sevgi uÄŸruna bir insanÄ± neden Ã¶ldÃ¼rÃ¼rsÃ¼n ki? Seviyorsan zaten o insana kÄ±yamazsÄ±n. Cahil insanlar olduÄŸu sÃ¼rece ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n devam edeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bizim Ã¶nÃ¼mÃ¼zde bu tÃ¼rden bir olay yaÅŸansa biz mÃ¼dahale ederiz. Ä°nsanlar sosyal medya Ã¼zerinden kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddeti kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± iÃ§eren mesajlar yayÄ±nlÄ±yor ancak yanÄ±nda bir kadÄ±na ÅŸiddet olayÄ± gÃ¶rse, Ã¶nÃ¼ne bakÄ±p, geÃ§ip gidiyor. Ä°nsanlarda bu bilinÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece kadÄ±na ÅŸiddet olaylarÄ± devam eder. Cinayet bile iÅŸlenirken ne yazÄ±k ki insanlar izliyor" dedi.

Furkan Beyhan (21) bazen en yakÄ±nlarÄ±na bile insanlarÄ±n sessiz kalabildiÄŸini ifade edip, KarabÄ±yÄ±k'Ä± gÃ¶rÃ¼nce vicdanen kendini rahatsÄ±z hissettiÄŸini sÃ¶yledi.