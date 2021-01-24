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24.01.2021 - 15:04 | | DHA

Baba-oğul tartışması kanlı bitti!

Osmaniye’de oğlu Zübeyir K. ile tartışan Zeki K., pompalı tüfekle oğlunu göğsünden vurarak ağır yaraladı.

Baba-oğul tartışması kanlı bitti!

Olay, ilçeye bağlı Yukarıçiyanlı köyünde meydana geldi. Zeki K. ile oğlu Zübeyir K. arasında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Zeki K. pompalı tüfekle Zübeyir K.’yi göğsünden vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Zübeyir K., komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zübeyir K.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken Zeki K. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

Deniz suyu 40 metre çekildiMuğla'nın Ula ilçesinde deniz suyunun 40 metre çekildiği bildirildi. Kum adacıklarının oluştuğu Akyaka sahili drone tarafında görüntülendi.
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